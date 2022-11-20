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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لقائدي أوبر وكريم والسيارات الأجرة| 3 أفعال غرامتها تصل لـ20 ألف جنيه

صورة تعبيرية - غرامة
صورة تعبيرية - غرامة

بإمكانك طلب سيارة خاصة لتوصيلك إلى كل الأماكن التي ترغب في زيارتها، من خلال ضغطة واحدة علي شاشة الهاتف، وذلك يأتي في ظل التطور الملحوظ للتكنولوجيا وتوظيفها لتوفير الراحة والسرعة في الحياة اليومية للمواطنين، ومن ثم أصبحت  وسائل النقل بإستخدام التكنولوجيا من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية ضرورة مهمة في حياة الكثيرين.

ومع انتشار العديد من الشركات العاملة بمجال النقل البري باستخدام التكنولوجيا؛ أصدرت الحكومة بالتعاون مع البرلمان تشريعا منظما لعمل هذه الشركات بشكل سليم يهدف لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال إلزام هذه الشركات بعدة إجراءات علي رأسها العمل بتراخيص قانونية لكل من الشركة وقائد السيارة.

وفي هذا الصدد، نص قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بـ "قانون أوبر وكريم” في المادة 12 منه، على أن: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.

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عقوبة العمل دون ترخيص 

وعاقبت المادة (15)  بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

 

مخالفات عقوبتها الغرامة 

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كلا من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، وذلك وفقا للمادة (16).

تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات وسائل النقل غرامة تصريح التشغيل

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