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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 320 حصان.. أسعار هيونداي أيونيك 6 الجديدة 2023

سيارة هيونداي أيونيك
سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023

عرضت سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة 2023 بشكل رسمي في أمريكا ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات 2022، حيث قدر سعر سيارة سيارة هيونداي 2023 الجديدة كليا بمبلغ 45 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 168.750 ريال سعودي.

سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023

وستنتج لسيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023، قوة 149 حصان إلى 320 حصان، ويمكنها أن تقطع مسافة بالشحنة الواحدة تصل الي 547 كم، كما أن شكل سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة 2023 تم أخذة من سيارة هيونداي بروفيسي التي انتتجت عام 2020.

سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023

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وتعتمد سيارة هيونداي ايونيك 6 الجديدة 2023 القياسية ذات مدى الشحن الأساسي على بطارية 53 كيلوواط، وتعمل من خلال نظام الدفع الكلي للعجلات فقط وتأتي بقوة 149 حصان، وعزم أقصي للدوران 350 نيوتن/متر.

سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023

النسخة الأعلى في سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة 2023، تعتمد على محرك كهربائي ينتج 77.4 كيلوواط، وتعمل السيارة من خلال الدفع الخلفي للعجلات، وتنتج قوه تصل الي 225 حصان، أو بمحرك ينتج قوه تصل إلي 225 حصان مع نظام الدفع الخلفي أيضا، ومع نظام الدفع الكلي للعجلات تأتي بقوة 320 حصان، وعزم اقصي للدوران 605 نيوتن /متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثواني .

سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023

وعند استخدام الشاحن السريع يمكن شحن سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة 2023  من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط، وتقدم هيونداي أيونيك 6 الجديدة بطول 4.855 مم، وعرض 1.880 مم، وارتفاع 1.495 مم، وطول قاعدة العجلات 2.950 مم .

سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة موديل 2023

تملك مقصورة سيارة هيونداي أيونيك 6 الجديدة 2023 زوج من واجهات الشاشة العريضة، وشريط تحكم في المناخ و الوسائط مزدوج الوضع، و كونسول وسطي، ومسند للذراعين، إضاءة محيطة، ومواد مستدامة.
 

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