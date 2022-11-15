عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تبيع كل سيارات أيونيك 6 في أقل من 24 ساعة فور طرحها بأوروبا

هيونداي أيونيك 6
هيونداي أيونيك 6

نجحت شركة "هيونداي جروب" الكورية في بيع  كل وحدات طراز "هيونداي ايونيك 6"  First Edition الحصري في أوروبا بعد أقل من فتح باب الحجز المسبق وبدء المبيعات المسبقة في 9 نوفمبر الجاري.

تم بيع جميع وحدات  هيونداي  ايونيك 6 First Edition البالغ عددها 2500 وحدة في ألمانيا وهي البلد التي حظيت بأكبر نسبة مئوية من السيارات المخصصة للدول الأوروبية، وكان لديها أكبر تخصيص يبلغ ألف سيارة أيونيك 6،  تم بيع كل أسطول سيارات طراز 6 في المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وهولندا في أقل من 24 ساعة ، على الرغم من السعر الأساسي البالغ 54995 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 66400 يورو في ألمانيا، وهو ما يعادل  حوالي 68500 دولار بالعملة الأمريكية بسعر الصرف الحالي.

تقول  Hyundai  أن العملاء الذين تمكنوا من تأمين وحجز الإصدار الحصري المحدود الإنتاج عبر الإنترنت سوف يتسلمون سياراتهم بين مارس وأبريل 2023، في حين أن أولئك الذين لم يتمكنوا من طلب الإصدار الأول من Ioniq 6 سيحصلون على عرض من وكيلهم.

قال Ulrich Mechau ، نائب رئيس قسم  المبيعات والخدمة في هيونداي أوروبا "يؤكد هذا الاهتمام الكبير بسيارة هيونداي أيونيك 6 فيرست إديشين و ريادة هيونداي في مجال التنقل النظيف صفري الانبعاثات. من خلال شكلها المنحوت والديناميكية الهوائية العالية، ونطاق القيادة الطويل، والكابينة المصممة بعناية التي ترفع من تجربة التنقل الكهربائي للعملاء ، تعيد IONIQ 6 تعريف ما يجب أن تكون عليه السيار الكهربائية".

هيونداي تفتح خزائن أسرارها عن أيونيك 6 و ديناميكيتها الهوائية.. فيديو

بورصة السيارات| هيونداي I10 تسجل زيادة جديدة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

كما هو متوقع بالنظر إلى السعر ، تتميز سيارة Hyundai Ioniq 6 First Edition بمجموعة نقل الحركة الأعلى أداء والأفضل في الفئات المختلفة، وهي تأتي بنظام دفع كلي للعجلات وع محركات ثنائية جنبًا إلى جنب مع بطارية طويلة المدى بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة.

توفر مجموعة نقل الحركة في هيونداي أيونيك 6 الإصدار الأول الحصري والمحدود قوة 239 كيلووات (320 حصانًا) وعزم دوران 605 نيوتن متر (446 رطلاً قدمًا) لجميع العجلات الأربعة، بينما تتيح البطارية نطاق قيادة يصل إلى 323 ميلاً لكل شحنة وفقا لدورة قياس WLTP الأوروبية، يستفيد الإصدار الأول من نظام الشحن بقوة 800 فولت لمنصة E-GMP والذي يمنحها توافقًا فائق السرعة للشاحن بقوة 350 كيلو وات ويتضمن نظام تسخين للبطارية لأوقات شحن محسّنة في جميع الظروف.

هيونداي أيونيك 6 اوروبا هيونداي أيونيك 6 هيونداي جروب هيونداي ايونيك 6 First Edition hyundai Ulrich Mechau هيونداي أيونيك 6 فيرست إديشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشتاء قادم.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الأسرة الحاكمة في قطر لإخفاء خيام الجعة

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أجبر الطلاب على الغياب.. تفاصيل دور البرد المنتشر بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

فيروس التنفسي المخلوي يضرب الأطفال.. ويشبه نزلات البرد.. اكتشف الأسباب والأعراض وأفضل علاج

الإصابة بالفشل الكلوي .. تحذير من الجمع بين تلك الأدوية لعلاج دور البرد المنتشر

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

موضوعات متعلقة

منهم نيكولاس كيدج وألتون جون.. سمسار سيارات النجوم: 80% من عملائي رجال

أخبار السيارات.. مصمم BMW يعترف برأيه في فيراري بوروسانجوي.. بي إم دبليو تعلن أسعار M2 2023

بورشه تطرح "ماكان 2024" الكهربائية بالكامل بقوة 603 أحصنة

مصمم BMW يعترف برأيه عن فيراري بوروسانجوي: ليس SUV

ميني تطرح هاتشباك عائلية لمنافسة فولكس فاجن جولف

المدير التنفيذي لـ "رينو" : سنسترد الروح القديمة للعلامة التجارية

بعد مرحلة الـSUV.. فولفو تركز على طرح سيدان وإستيت جديدة بالكامل

بولستار تحقق أفضل نتائج مالية ربع سنوية لها على الإطلاق

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" 

القوي العاملة: 2.1 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لـ421 ألف عامل

بعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون بـ300 جنيه علاوة غلاء شهريا؟

مستشار الرئيس للصحة: المخلوي التنفسي يسبب التهابات رئوية حال إهماله

إعارة في يناير.. شوبير يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الأهلي

تدهور صحته.. إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب السكري وارتفاع ضغط الدم.. 3 أعراض لقرحة القدم |تفاصيل

حقيقة إلغاء الدراسة .. طرق انتقال العدوى للفيروس التنفسي تثير ذعر الأمهات

إطلالة مثيرة.. ميريام فارس بـ تيشيرت كرة القدم قبل كأس العالم

حتى لا تندم| لصحة الرجال.. 5 اختبارات يجب إجراؤها بعد 18 عامًا

فيديو

سمية الخشاب: أعيش حالة من النشاط الفني بـ أرواح خفية والتاروت| خاص

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ