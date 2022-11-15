هيونداي تبيع كل سيارات أيونيك 6 في أقل من 24 ساعة فور طرحها بأوروبا

نجحت شركة "هيونداي جروب" الكورية في بيع كل وحدات طراز "هيونداي ايونيك 6" First Edition الحصري في أوروبا بعد أقل من فتح باب الحجز المسبق وبدء المبيعات المسبقة في 9 نوفمبر الجاري.

تم بيع جميع وحدات هيونداي ايونيك 6 First Edition البالغ عددها 2500 وحدة في ألمانيا وهي البلد التي حظيت بأكبر نسبة مئوية من السيارات المخصصة للدول الأوروبية، وكان لديها أكبر تخصيص يبلغ ألف سيارة أيونيك 6، تم بيع كل أسطول سيارات طراز 6 في المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وهولندا في أقل من 24 ساعة ، على الرغم من السعر الأساسي البالغ 54995 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 66400 يورو في ألمانيا، وهو ما يعادل حوالي 68500 دولار بالعملة الأمريكية بسعر الصرف الحالي.

تقول Hyundai أن العملاء الذين تمكنوا من تأمين وحجز الإصدار الحصري المحدود الإنتاج عبر الإنترنت سوف يتسلمون سياراتهم بين مارس وأبريل 2023، في حين أن أولئك الذين لم يتمكنوا من طلب الإصدار الأول من Ioniq 6 سيحصلون على عرض من وكيلهم.

قال Ulrich Mechau ، نائب رئيس قسم المبيعات والخدمة في هيونداي أوروبا "يؤكد هذا الاهتمام الكبير بسيارة هيونداي أيونيك 6 فيرست إديشين و ريادة هيونداي في مجال التنقل النظيف صفري الانبعاثات. من خلال شكلها المنحوت والديناميكية الهوائية العالية، ونطاق القيادة الطويل، والكابينة المصممة بعناية التي ترفع من تجربة التنقل الكهربائي للعملاء ، تعيد IONIQ 6 تعريف ما يجب أن تكون عليه السيار الكهربائية".

كما هو متوقع بالنظر إلى السعر ، تتميز سيارة Hyundai Ioniq 6 First Edition بمجموعة نقل الحركة الأعلى أداء والأفضل في الفئات المختلفة، وهي تأتي بنظام دفع كلي للعجلات وع محركات ثنائية جنبًا إلى جنب مع بطارية طويلة المدى بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة.

توفر مجموعة نقل الحركة في هيونداي أيونيك 6 الإصدار الأول الحصري والمحدود قوة 239 كيلووات (320 حصانًا) وعزم دوران 605 نيوتن متر (446 رطلاً قدمًا) لجميع العجلات الأربعة، بينما تتيح البطارية نطاق قيادة يصل إلى 323 ميلاً لكل شحنة وفقا لدورة قياس WLTP الأوروبية، يستفيد الإصدار الأول من نظام الشحن بقوة 800 فولت لمنصة E-GMP والذي يمنحها توافقًا فائق السرعة للشاحن بقوة 350 كيلو وات ويتضمن نظام تسخين للبطارية لأوقات شحن محسّنة في جميع الظروف.