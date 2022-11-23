عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. أهداف جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

نص قانون حماية المستهلك، علي أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.
 

أهداف الجهاز 

 

يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:

 - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
 - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
 - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
 - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

حملة للجنة حماية المستهلك للاطمئنان على توافر السلع ومستوى الخدمة ببني سويف

كاميرا على مسئوليتي ترافق أعضاء حماية المستهلك في حملة رقابية على الأسواق


 - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
 - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
 - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
 - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
 - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
 - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
 - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
 - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

المستهلك حقوق المستهلك جهاز حماية المنافسة شكاوى المستهلكين الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

نواب جمهوريون وديمقراطيون يحثون الإدارة الأمريكية على منح أوكرانيا طائرات مسيرة

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

طوق نجاة.. شوبير يكشف تفاصيل انفراجة أزمة كهربا في الأهلي

بورصة السيارات.. زيادة 220 ألف جنيه على أسعار جيب رينيجيد 2022

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 23-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

اعرف الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال والكبار

بعد إحراجه لها.. بوسي شلبي تخطف الأنظار برفقة حسين فهمي على السجادة الحمراء|شاهد

مايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء.. والجمهور: ده فستان خطوبة

فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ