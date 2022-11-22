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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للجنة حماية المستهلك للاطمئنان على توافر السلع ومستوى الخدمة ببني سويف

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف

 أشرف  اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على الحملة التي نظمتها لجنة حماية المستهلك، بمدينة بني سويف   وذلك في حضور الأستاذ  فواز  رجب نائب رئيس المدينة ،الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر  ومسؤولي الجهات ذات الصلة من الرقابة التموينية ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والبيطري. 

 

وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ ومعارض بيع السلع  لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية  وجودتها و مدى  توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا المجال

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حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على حركة البيع والشراء ، حيث حرص السكرتير المساعد على الاستماع لعدد من المواطنين ، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية  من السكر والأرز والزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية، وذلك ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 معامل طبية لإدارتها بدون ترخيص ،تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات وأنشطة تجارية ،وحيازة أغذية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وتم التحفظ على كمية من اللحوم بأحد المطاعم منتهية الصلاحية ، ومواد كيمياوية داخل معمل طبي  منتهية صلاحيتها ،حيث تم تحرير المحاضر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة

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