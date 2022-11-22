جامعة بني سويف تشارك في المؤتمر العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الباحث نادر عبد الهادي بمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسط بالجامعة، ضمن الوفد المصري المشارك في المؤتمر العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الأولى بدولة الجزائر، تحت شعار "فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مشاركة الجامعة جاءت بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة معالي الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز وبالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، مشيراُ إلى أن المؤتمر تضمن عرض سياسات عدد من الدول فيما يخص تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تناول التجارب والممارسات العربية والأفريقية الناجحة لتحقيق النمو المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على المشروعات.

فيما أشاد الباحثون بالمؤتمر، بسياسة الدولة المصرية وتميزها بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، وما رافقه من امتيازات متفردة.