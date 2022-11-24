بأقل مجهود وبدون فرهدة.. رجيم يحول جسمك لآلة حرق دهون

وزنك زاد منذ بداية الشتاء و تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكرش و دهون البطن العنيدة وتحويل جسمك لآلة حرق دهون إليك خطة رجيم لمدة 3 أسابيع لإنقاص الوزن بأقل مجهود يقدمه موقع برايت سايد

الأسبوع الأول

وجبة الإفطار

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء

ب3 ساعات قطعة فاكهة



العشاء ..

قبل النوم بساعة كوب زبادى

الأسبوع الثانى



الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو

قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

الأسبوع الثالث

الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



2 قطعة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس

أو

3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان

أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن



سناك بعد الغذاء

ب3 ساعات كوب جنزبيل بليمون

العشاء ..

قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سن