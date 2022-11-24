بأقل مجهود وبدون فرهدة.. رجيم يحول جسمك لآلة حرق دهون

وزنك زاد منذ بداية الشتاء و تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكرش و دهون البطن العنيدة وتحويل جسمك لآلة حرق دهون إليك خطة رجيم لمدة 3 أسابيع لإنقاص الوزن بأقل مجهود يقدمه موقع برايت سايد
الأسبوع الأول
وجبة الإفطار
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء
ب3 ساعات قطعة فاكهة
العشاء ..
قبل النوم بساعة كوب زبادى
الأسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100
الأسبوع الثالث
الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن
سناك بعد الغذاء
ب3 ساعات كوب جنزبيل بليمون
العشاء ..
قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سن