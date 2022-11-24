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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل مجهود وبدون فرهدة.. رجيم يحول جسمك لآلة حرق دهون

صدى البلد

وزنك زاد منذ بداية الشتاء و تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكرش و دهون البطن العنيدة وتحويل جسمك لآلة  حرق دهون إليك خطة رجيم لمدة 3 أسابيع لإنقاص الوزن بأقل مجهود يقدمه موقع برايت سايد

الأسبوع الأول 

وجبة الإفطار
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم سناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء 
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء

 ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء ..

 قبل النوم بساعة كوب زبادى 

 

الأسبوع الثانى


الإفطار 6 صباحا
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
قطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان

العشاء قبل النوم بساعة

 كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

 

الأسبوع الثالث

 

الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة
 

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
 

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن
 

سناك بعد الغذاء

 ب3 ساعات كوب جنزبيل بليمون
العشاء .. 

قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سن

 

رجيم سريع لنحت قوامك

 

 

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