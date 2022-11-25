عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل أسطوري .. عمرو دياب يشعل ليالي المونديال في "لوسيل" بـ قطر

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر وذلك بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022 لكرة القدم .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة.

حفل عمرو دياب 

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه مثل يا أنا يا لأ ،ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، ب و ح و ب و ك، تملي معاك، اللوك الجديد، أحلى ونص، يتعلموا، قدام مرايتها، وهتدلع.

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر ، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.

وعقب الحفل حرص عمرو دياب على حضور مباراة منتخبي البرازيل وصربيا في كأس العالم التي أقيمت في ستاد لوسيل .

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
عمرو دياب كأس العالم قطر حفل عمرو دياب اغاني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

موضوعات متعلقة

أخبار الفن..تفاصيل الحالة الصحية لأنغام ..وشمس الكويتية تفاجئ خالد يوسف بهذا القرار

توافد النجوم والفرق علي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح قبل انطلاقه

اطلع بره.. حقيقة طرد حسين فهمي لـ حسن أبو الروس في القاهرة السينمائي

أخبار الفن| فساتين خارج الدريس كود.. نجمات لم يلتزمن بتعليمات حسين فهمي.. تعرف على مفاجأة مايان السيد وأمير المصري للجمهور

في ذكري ميلاده.. داوود عبد السيد مخرج بالصدفة تمرد على يوسف شاهين

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

60 صورة..نجمات فوق الستين تألقن على السجادة الحمراء فى ختام القاهرة السينمائي..شاهد

ترشيحاتنا

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

إمام عاشور يطمئن الجمهور على صحة الونش |شاهد

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

فضل يوم الجمعة والسنن المستحبة في هذا اليوم

لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

سيد معوض: أتمنى خروج أي منتخب داعم للأفكار الخاطئة من المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ