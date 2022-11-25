حفل أسطوري .. عمرو دياب يشعل ليالي المونديال في "لوسيل" بـ قطر

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في نادي لوسيل للرماية بقطر وذلك بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022 لكرة القدم .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتوافدت كل الجاليات العربية المتواجدة في قطر على الحفل وحرص بعض الحضور على رفع علم مصر ترحيبا بالهضبة.

حفل عمرو دياب

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه مثل يا أنا يا لأ ،ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، ب و ح و ب و ك، تملي معاك، اللوك الجديد، أحلى ونص، يتعلموا، قدام مرايتها، وهتدلع.

وأبدى عمرو دياب سعادته بالتواجد وسط جمهوره من مختلف الجنسيات في دولة قطر ، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل الكبير.

وعقب الحفل حرص عمرو دياب على حضور مباراة منتخبي البرازيل وصربيا في كأس العالم التي أقيمت في ستاد لوسيل .

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب