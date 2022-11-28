تطبيق القانون.. انخفاض تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتردد ما يقرب من 140 ألف مريض إدمان سنويا يطلبون العلاج.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشكلة الإدمان لدى بعض الفئات أعلى مثل الحرفيين والسائقين".

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "حدث انخفاض كبير في نسب التعاطي والإدمان بين الموظفين بعد قانون فصل الموظف المتعاطي والذي أثر بشكل كبير جدا".

وأوضح: "عندما بدأت حملة الكشف على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة كانت النسب مخيفة جدا وكانت تصل إلى 8%"، لافتا: "كشفنا على ما يقرب من نصف مليون موظف واستطعنا تخفيض النسبة لأقل من 1% في الفترة الحالية بعد تطبيق القانون".

وتابع: "القانون رادع جدا ونكثف الحملات بشكل كبير جدا، وجاء إلينا هذا العام ما يقرب من 15 ألف موظف يريدون العلاج خوفا من تطبيق القانون عليه".

