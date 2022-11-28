مكافحة الإدمان: مصر تعرض خريطة مشكلة المخدرات بشفافية مطلقة.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي تعرض خريطة مشكلة المخدرات بشفافية مطلقة.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر اتخذت منهج تحديد أبعاد المشكلة بشكل علمي لمواجهتها.

وأشار: "نسب التعاطي في مصر تصل إلى 5.9% في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 عاما"، موضحا: "النسبة كبيرة لكنها بالمقارنة في السابق انخفضت، لأنها في عام 2013 تصل إلى 10% وهي ضعف المعدل العالمي".





وأوضح: "دائما دخول المخدرات للبلد مرتبطة بالدول المحيطة وحالة السيولة الأمنية"، لافتا: "يحدث انتشار للمخدرات في مرحلة الانفلات الأمني".

وتابع الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "نسب الإدمان تصل إلى 2.4% في في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 عاما".