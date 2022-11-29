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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعلن اعتماد 42 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة كفر الشيخ المجموعة (الثالثة) 2022م المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم :

وأعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عملية توزيع 50 طنًّا من اللحوم، الدفعة العشرون، من يوم الأحد حتى الخميس المقبلين.

وأضافت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

( القاهرة- الإسكندرية-الجيزة- الغربية- بني سويف- المنيا- الدقهلية- البحيرة- أسيوط- القليوبية - الفيوم- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ - قنا - الإسماعيلية- الأقصر- مرسى مطروح- بورسعيد- الوادي الجديد )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 681 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن هذه العملية، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة " حق الوطن " التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

خطباء المكافأة وزارة الأوقاف الأوقاف المكافـأة على بند التحـسيـن

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