تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي

استقر حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي علي أعضاء الجهاز الفني المعاون له خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني علي النحو التالي:

د ممدوح محمدي .. مدرب عام

مجدي علام .. مدرب

سيد ياسين .. مدرب

خالد خليل .. مدرب حراس المرمي

أسامة اسماعيل.. محللا للأداء



وكانت قد قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لخالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون علي ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.



علي أن يتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية إعتبارا من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.