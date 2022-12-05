مدرب إنجلترا عن مواجهة فرنسا: سنلتقي أحد أفضل المنتخبات في العالم

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم أن فريقه حسم تأهله للدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أن المباراة أمام منتخب السنغال لم تكن سهلة.

وتأهل المنتخب الإنجليزي للدور ربع النهائي للمونديال، بعد فوزه على السنغال بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأحد، في إطار دور الـ16.

وقال ساوثجيت -خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء- إن منتخب بلاده استحق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، مضيفًا: "نجحنا في الفوز على منتخب السنغال، بعد أن سيطرنا تمامًا على مجريات اللعب، وحسمنا النتيجة بعد الهدف الثاني".

وعن اللقاء القادم أمام فرنسا، تابع ساوثجيت: "سنواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، وفرنسا تملك لاعبين مذهلين، وفي مقدمتهم كيليان مبابي الذي قدم الكثير خلال هذه البطولة، وكذلك هناك جريزمان وجيرو".