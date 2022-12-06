فيسبوك يهدد بحذف الأخبار من المنصة حال أقر الكونجرس مشروع قانون وسائل الإعلام

هددت شركة Meta Platforms Inc (META.O)، الشركة الأم لفيسبوك، الاثنين، بإزالة الأخبار من منصتها إذا وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية مع شركات مثل Alphabet Inc (GOOGL.O) Google و Facebook. .

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة الصحفية والمحافظة عليها إلى مشروع قانون دفاع سنوي يجب إقراره كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

قال المتحدث باسم ميتا آندي ستون في تغريدة على تويتر إن الشركة ستضطر إلى النظر في إزالة الأخبار إذا تم تمرير القانون 'بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات.'

وأضاف أن الاقتراح فشل في إدراك أن الناشرين والمذيعين يضعون المحتوى على المنصة لأنه 'يفيد أرباحهم النهائية - وليس العكس.'

وتحث News Media Alliance ، وهي مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف ، الكونجرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع ، بحجة أن 'الصحف المحلية لا تستطيع تحمل عدة سنوات أخرى من استخدام Big Tech وإساءة استخدامها ، والوقت اللازم لاتخاذ إجراء يتضاءل . إذا لم يتحرك الكونجرس في القريب العاجل ، فإننا نجازف بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح صحيفة أمريكية محلية بحكم الأمر الواقع '.

وحثت أكثر من عشرين مجموعة ، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية و Public Knowledge و Computer & Communications Industry Association ، الكونجرس يوم الاثنين على عدم الموافقة على مشروع قانون الأخبار المحلية قائلة إنه 'سيخلق استثناءً غير حكيم لمكافحة الاحتكار للناشرين والمذيعين' وجادلت في ذلك.

مشروع القانون لا يتطلب 'الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم ستدفع حتى للصحفيين'.