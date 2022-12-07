عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأحد.. قبول طلبات 250 طبيبا وممرضا برواتب من 400 إلى 2450 دينار كويتى

صدى البلد

تبدأ وزارة  القوي العاملة ، من الأحد المقبل ، ولمدة أسبوعين في قبول طلبات راغبي العمل من الأطباء والممرضين من الجنسين مستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، و400 دينار كويتى للممرضين ، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.

وأعلنت الوزارة أن مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت تطلب  50 طبيباً و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل،الموافق 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، مشيرة إلي أن فرص عمل الأطباء في تخصصات تخدير استشارى واخصائى ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل ، وباطنة استشارى واخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل،وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة إستشارى أخصائى ومسجل، وأخصائي تخدير ، ومختبر،فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض  بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض،وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات،ويخضع لفترة إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف ، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الأحد المقبل:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على ان تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة ، وصورة جواز السفر الملون إن وجد .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

اصطدام قطارين في إسبانيا.. وسقوط عشرات الإصابات

مقتل 16 شخصا في تصادم شاحنتين بجمهورية دونيستك

قائد السيارة شال التهمة لوحده.. اعترافات طلاب الحشيش أمام النيابة بسوهاج

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المحلة بالدوري

سمعان: برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات الكربون |فيديو

خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة.. طريقان لحل النزاع في أوكرانيا |ما هما؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كم من الجزر يوميا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

100 قلم حبر في مقبرة توت عنخ آمون تروي سيرته.. ما القصة؟

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ