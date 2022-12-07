الأحد.. قبول طلبات 250 طبيبا وممرضا برواتب من 400 إلى 2450 دينار كويتى

تبدأ وزارة القوي العاملة ، من الأحد المقبل ، ولمدة أسبوعين في قبول طلبات راغبي العمل من الأطباء والممرضين من الجنسين مستشفيات الضمان الصحي بدولة الكويت، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء ، و400 دينار كويتى للممرضين ، مع توفير بدل سكن وانتقال العاملين.

وأعلنت الوزارة أن مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية في دولة الكويت تطلب 50 طبيباً و 200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تلقي الطلبات من يوم الأحد المقبل،الموافق 11 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، مشيرة إلي أن فرص عمل الأطباء في تخصصات تخدير استشارى واخصائى ومسجل، جراحة عامة استشاري مسجل ، وباطنة استشارى واخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل،وطب الأطفال استشاري ومسجل، وأشعة إستشارى أخصائى ومسجل، وأخصائي تخدير ، ومختبر،فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات السكن والانتقال للعاملين ، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين ، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالوريوس تمريض،وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات،ويخضع لفترة إختبار 3 شهور ،مع إجادة اللغة الإنجليزية ، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين .

وأشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف ، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالي ابتداء من الأحد المقبل:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، على ان تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين:سيرة ذاتية ، وصورة من شهادة الخبرة ، وصورة جواز السفر الملون إن وجد .