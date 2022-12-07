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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تخطيط عمراني يكشف أهمية المدن الجديدة.. فيديو

المدن الجديدة
المدن الجديدة

أكد الدكتور سعيد حساسين، استشاري التخطيط العمراني، أن مصر تحتاج المدن الجديدة، لتسكين المواطن المصري في بيئة صالحة، بعيدا عن بيئة العشوائيات التي كانت موجودة على مدار عصور سابقة.

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وقال سعيد حسانين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن المدن الجديدة"، تمنع الزحف على الأراضي الزراعية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائي.

 

 متكاملة المرافق

وتابع استشاري التخطيط العمراني، أن هناك مدنا جديدة قائمة بالتوازي مع المدن القديمة، مؤكدا أن تلك المدن تتميز بأنها متكاملة المرافق والخدمات، ويستوعب التكنولوجيا بشكل كبير.

الأراضى الزراعية التخطيط العمرانى مصر العشوائيات البناء على الاراضى

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