استشاري تخطيط عمراني يكشف أهمية المدن الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور سعيد حساسين، استشاري التخطيط العمراني، أن مصر تحتاج المدن الجديدة، لتسكين المواطن المصري في بيئة صالحة، بعيدا عن بيئة العشوائيات التي كانت موجودة على مدار عصور سابقة.

وقال سعيد حسانين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن المدن الجديدة"، تمنع الزحف على الأراضي الزراعية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائي.

متكاملة المرافق

وتابع استشاري التخطيط العمراني، أن هناك مدنا جديدة قائمة بالتوازي مع المدن القديمة، مؤكدا أن تلك المدن تتميز بأنها متكاملة المرافق والخدمات، ويستوعب التكنولوجيا بشكل كبير.