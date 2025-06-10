طقس شديد الحرارة اليوم الثلاثاء ..ورياح في القاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية .. معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء .

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس الثلاثاء



وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر .. واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما في البحرالأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر .. واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 34 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 33 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 36 23

طنطا 33 20

دمياط 28 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 37 22

السويس 36 22

العريش 31 21

رفح 30 19

رأس سدر 38 21

نخل 38 14

كاترين 30 13

الطور 33 25

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 28

الاسكندرية 30 20

العلمين 29 19

مطروح 29 20

السلوم 32 21

سيوة 37 19

رأس غارب 38 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 33 23

الفيوم 37 23

بني سويف 37 22

المنيا 38 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 42 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 40 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 33

المدينة 43 28

الرياض 45 28

المنامة 37 30

أبوظبى 43 30

الدوحة 39 29

الكويت 40 28

دمشق 38 21

بيروت 27 24

عمان 33 19

القدس 30 18

غزة 27 22

بغداد 44 27

مسقط 35 31

صنعاء 31 15

الخرطوم 44 31

طرابلس 30 21

تونس 32 19

الجزائر 27 20

الرباط 24 19

نواكشوط 37 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 17

إسطنبول 29 19

إسلام آباد 43 29

نيودلهى 43 30

جاكرتا 33 24

بكين 35 19

كوالالمبور 33 25

طوكيو 23 21

أثينا 33 23

روما 32 18

باريس 25 14

مدريد 32 21

برلين 18 12

لندن 22 14

مونتريال 22 15

موسكو 21 11

نيويورك 24 17

واشنطن 26 17

أديس أبابا 28 13