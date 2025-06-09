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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك رياحا على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة الليل، وذلك بسبب تعرض البلاد لمرتفع جوي.

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مصر تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، وأن منخفض الهند الموسمي أصبح يظهر، ولذلك نشعر بارتفاع في نسب الرطوبة وحرارة الجو.

استقرار حركة الملاحة في مصر

ولفت إلى أن حركة الملاحة مستقرة، وأنه من يوم للآخر يكون هناك أمواج بالبحر الأحمر، ولكن في حالة حدوث شيء يتم التنبيه على المواطنين الموجودين بالشواطئ، أو في أثناء الصيد.

ارتفاع درجات الحرارة في مصر لـ أسبوع مقبل

وأشار إلى أن البلاد لمدة أسبوع مقبل ستكون درجات الحرارة مرتفعة، ولكن بعد ذلك قد تنخفض درجات الحرارة، ولكن على المواطنين متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية. 

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود القياتي، إن البلاد تشهد أجواء حارة، وأن فترة العيد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن الفترة المقبلة ستكون درجات الحرارة بين الـ 35 و36 درجة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ولمدة أسبوع لن يكون هناك تغيرات كبيرة في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الحالية وتسجل على القاهرة 36 درجة.
ولفت إلى أن درجات الحرارة تقل بشكل تجريجي عندما نتجه للمحافظات الساحلية، وأن مناطق الصعيد تسجل أعلى درجات حرارة، وأن البلاد تتأثر بشبورة في الساعات الصباحية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين:

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 21

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 37 20

السويس 36 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

كاترين 30 12

الطور 33 24

طابا 32 21

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 32 20

سيوة 37 19

رأس غارب 37 25

الغردقة 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24


 

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