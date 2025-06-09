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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو.. وبوتين يوافق على إستراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى 2050.. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

هل البلاد تتأثر بعواصف رملية وترابية.. الأرصاد تجيب

رد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال هل ستتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة، وقال إن هذه الفترة أغلب الرياح سرعتها معتدلة، على جميع المحافظات، وأن قوية الرياح تكون 35 كيلو متر، ولكن بشكل عام لن يكون هناك عواصف رملية ولا ترابية اليوم.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن الظاهرة الأبرز في نهاية أيام العيد هي الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين الحذر.

ووجه نصائح هامة للمواطنين وقال إن نسب الرطوبة أصبحت ترتفع، ولذلك على المواطنين الاستعداد لموسم الصيف، ولذلك يجب عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول كميات كبيرة من المياه.

مستشفى العودة بغزة: وصول 28 مصابا جراء إطلاق مسيرات الاحتلال


عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشفى العودة بغزة، أعلنت وصول 28 مصابا جراء إطلاق مسيرات الاحتلال القنابل والرصاص الحي على الفلسطينيين قرب نقطة توزيع المساعدات وسط القطاع.


اعتقلت قوات الكوماندوز البحري التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جميع ركاب سفينة "مادلين" التي تقلّ ناشطين دوليين في طريقهم إلى قطاع غزة، بينهم ستة مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية، وفقا لما نشرته صحيفة "معاريف".

وأعلن نشطاء من داخل السفينة، عن تعرضهم لهجوم من طائرات مسيّرة إسرائيلية قامت بإلقاء مادة سائلة بيضاء اللون ومجهولة التركيب على سطح السفينة، مؤكدين اصطدام إحدى المُسيّرات بجسد السفينة.

بوتين يوافق على استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى 2050


عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين وافق على استراتيجية تطوير البحرية الروسية حتى العام 2050.


وقال مساعد الرئيس الروسي، إن وثيقة استراتيجية تطوير البحرية الروسية تعد أول وثيقة من نوعها في التاريخ الحديث، وأن تطوير أسطول قوي وحديث يعد إحدى المهام ذات الأولوية لروسيا.

وتابع مساعد الرئيس الروسي، أن مكانة روسيا كواحدة من أعظم القوى البحرية في العالم تتم استعادتها تدريجيا، وأن استراتيجية تطوير البحرية الروسية تأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة.

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بتل أبيب


عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بتل أبيب في إطار جلسات استجواب مضاد في ملفات الاتهام.


وطالب نتنياهو بتقليص مدة شهادته أمام المحكمة بسبب محادثة هاتفية سياسية مهمة.

ماكرون: يجب حشد الجهود الدولية لإنقاذ المحيطات

قال الرئيس الفرنسي ماكرون أمام مؤتمر المحيطات 2025، إنه يجب حشد الجهود الدولية لإنقاذ المحيطات، وسنطلق منصة رقمية وعدة مبادرات لدعم خطط العمل بشأن المحيطات.


وأضاف الرئيس الفرنسي ماكرون، أننا نعمل على إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة تحديات المناخ، وبذلنا جهودا كبيرة لإعداد لوائح تنظيمية بشأن البحار والمحيطات، و15 بلدا دعمت اتفاق أعالي البحار وسنعمل على تنفيذه.


منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك رياحا على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترة الليل، وذلك بسبب تعرض البلاد لمرتفع جوي.


وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، وأن منخفض الهند الموسمي أصبح يظهر، ولذلك نشعر بارتفاع في نسب الرطوبة وحرارة الجو.

الخارجية الفرنسي: تواصلنا مع إسرائيل لتفادي أي أضرار لمواطنينا على السفينة مادلين


عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الفرنسي، قال: تواصلنا مع السلطات الإسرائيلية لتفادي أي حادثة فيما يتعلق بمواطنينا على السفينة مادلين.

وتابع: طالبنا السلطات الإسرائيلية بتأمين حماية مواطنينا على السفينة مادلين، وسنتمكن من التواصل معهم، وطواقمنا القنصلية موجودة لتوفير الحماية لنشطاء السفينة مادلين.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة ما وصفته بـ"الاقتحام الوحشي" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، معتبرةً أن هذا الاعتداء يمثل "جريمة قرصنة بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالكشف المبكر عن السرطان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تُعد من أهم المبادرات الرئاسية المعنية بالحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية  على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة انطلقت منذ عامين، ونجحت في تقديم الفحص المجاني لأكثر من 11 مليون مواطن، مستهدفة أربعة أنواع من الأورام الأكثر شيوعًا، وهي: سرطان الرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وأشار إلى أن المبادرة تركز على الكشف المبكر بهدف تقليل معدلات الإصابة والوفيات، وتحقيق نسب شفاء أعلى، خاصة أن الأورام تعد من الأمراض التي ترتبط نتائج علاجها بشكل كبير بتوقيت اكتشافها.


مبادرة لبنانية-فرنسية لإحياء تراث شكري وخليل غانم وإنقاذ قبريهما من الاندثار

كشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، عن نداء لإنقاذ قبري الأخوين شكري وخليل غانم في فرنسا، إذ ذكر أن هناك مبادرة لإحياء تراث وما قدماه الأخوان شكري وخليل غانم لذاكرة الدولة اللبنانية من أعمال، خاصة أن لهما دورًا بارزًا في عملية ولادة لبنان الكبير.


وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة له على الهواء، أن الدولة اللبنانية تأسست في عام 1926 وكان يقيم حين ذاك شكري غانم في فرنسا، وكان له دور أدبي وسياسي بارز وكبير، ويعد من أهم الشخصيات اللبنانية التي تطالب بإنشاء دولة لبنان الكبيرة وتحرير الدولة عن الاحتلال أو التبعية في ذلك التوقيت.

زيلينسكي: المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع روسيا مستمرة


عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن زيلينسكي، قال بدأنا مرحلة جديدة من عمليات تبادل الأسرى مع روسيا، وستتم على عدة مراحل خلال الأيام المقبلة.


وأضاف زيلينسكي، أن المرحلة الجديدة من عمليات التبادل مع روسيا تشمل فئات محددة من الأسرى، وأن المرحلة الحالية من التبادل تتضمن إعادة مصابين في حالة حرجة وأسرى من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.

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