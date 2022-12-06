شكرًا يا ريس| نائب محافظ الإسكندرية تتحدث عن حياة كريمة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أنها تتولى ملفات الصحة و التخطيط العمراني، وأن ملف التخطيط العمراني من الأشياء المهمة، وتم التعامل مع بعض المناطق التى لم تخطط، والتى بها كثافة.



وأضافت نائب محافظ الإسكندرية، خلال حوارها ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه تم التعاون مع بعض الجامعات، لوضع رؤية لـ المخططات التفصيلية لـ بعض المناطق فى الإسكندرية.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء بشكل كبير من الرفع العمراني للمناطق، و الجامعات تعمل على الخطط التفصيلية لكل منطقة، بكل أكاديمي.



وأشارت إلى أنها تعمل على ملف حياة كريمة بالمحافظة، مؤكدة أنها تري أن ملف حياة كريمة من الأشياء الجميلة و المحببة لـ قلبي.



وقدمت الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولـ مؤسسة حياة كريمة، موضحًا " حياة كريمة هى حالة".

