لن أتمرد أبدا.. محمد السيد يحتفل بأول ألقابه مع الزمالك

أعرب محمد السيد، لاعب وسط نادي الزمالك الشاب، عن سعادته البالغة بالتتويج بأول بطولة له مع الفريق الأول، بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

وأكد محمد السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: أن هذا الإنجاز يمثل لحظة تاريخية ومميزة له ولكل زملائه في الفريق، نظرًا لأهمية البطولة وقيمتها لدى جماهير النادي.

وأضاف أن هذا اللقب يُهدى خصيصًا لجماهير الزمالك الوفية التي دائمًا ما تدعم اللاعبين وتساندهم في كل الأوقات.

دور اللاعبين الكبار في دعم الشباب

أشاد محمد السيد بالدور الكبير الذي يقوم به اللاعبون الكبار داخل الفريق، مشيرًا إلى أنهم بمثابة قدوة ومصدر إلهام للشباب. وأوضح أن تواجدهم يمثل دعمًا معنويًا هامًا، وأنه يتعلم منهم الكثير سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. كما أعرب عن امتنانه لروح الفريق والتعاون بين جميع اللاعبين، وهو ما ساعد على تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

جماهير الزمالك في القلب

وفي حديثه عن جماهير نادي الزمالك، أكد محمد السيد على حبّه الكبير لهم، مشيرًا إلى أنهم دائمًا في قلبه، ويشعر بمساندتهم المستمرة له ولزملائه. وأضاف: “جماهير الزمالك على رأسي، وأحبهم وأقدرهم، وهم سر قوتنا في كل المباريات”.

الولاء والانتماء للزمالك

ردًا على الشائعات التي تتحدث عن تمرده أو رغبته في الرحيل، نفى محمد السيد هذه الأحاديث تمامًا، مؤكدًا التزامه التام تجاه نادي الزمالك. وقال: “أنا ابن من أبناء هذا النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت. لم أفكر يومًا في التمرد، لأن الزمالك هو بيتي الذي نشأت فيه وأدين له بالكثير”.

عبّر محمد السيد عن أمله في مواصلة تحقيق البطولات مع الزمالك، والمساهمة في إسعاد جماهيره الوفية، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما لديه لخدمة القلعة البيضاء.



