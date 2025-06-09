مهاجم أجنبي يطيح بـ سيف الجزيري من الزمالك

تدرس لجنة التخطيط بنادي الزمالك تسويق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز، ودخل النادي في الفترة الماضية مع كليمنت مزيزي مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني لضمه في الموسم المقبل.

وكان الجزيري سبق ومدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين خلال الفترة الماضية، ويسعى النادي لتسويق اللاعب في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.