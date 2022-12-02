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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المنصورة الجديدة درة المدن الذكية وتدشينها انطلاقة عمرانية هائلة

مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة

أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أن انشاء مدينة المنصورة الجديدة خطوة ناجحة جديدة من جانب الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة وانشاء المدن الذكية واختراق القرن الـ21.

 

ونوه مصطفى فى تصريحات صحفية اليوم، بإمكانيات المنصورة الجديدة وأهميتها العمرانية والاستراتيجية، فهى "درة الدلتا"، وتتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، باعتبارها أحد شرايين التنمية، وأحد النوافذ الذكية التى عملت الدولة على إنشائها بمنطقة الدلتا السياحية بمواصفات عالمية، لتحقيق التنمية الشاملة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، ان المنصورة الجديدة ستتحول بإمكانياتها وتصميمها ومساحتها، لمنطقة جذب للمستثمرين لما تمتلكه من إمكانات، ولاحتوائها على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط بطول ١٥ كيلومترًا.

 

وتابع النائب خالد مصطفى، أن ما يحسب لمدينة المنصورة الجديدة، أنها تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة على مساحة 236 فدان، والتى تتكون من 4 مراحل.

 

واختتم بالإشادة بالطفرة العمرانية وعشرات المدن الجديدة التي يتم انشائها بإرادة مصرية صميمة للانطلاق نحو المستقبل، واستعاب الزيادة السكانية وخلق فرص عمل واستثمارات حقيقية بهذه المدن . 

خالد مصطفى عبد الوهاب مجلس الشيوخ المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة

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