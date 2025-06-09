قرار عاجل.. إيقاف النشاط الرياضي في نادي سموحة لمدة 3 أيام | تفاصيل

قرر مجلس إدراة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر اليوم إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات التدريبية الخاصة بالفريق الأول وقطاع المدارس والفريق التجهيزي، لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

جاء هذا القرار حدادًا على روح أدهم صالح، لاعب الفريق الأول للتنس بالنادي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وشمل قرار الإيقاف جميع ملاعب مجمع التنس الأرضي داخل النادي، حيث سيتم تعليق اللعب بالكامل خلال فترة الحداد، تعبيرًا عن الحزن العميق الذي يسود أروقة النادي لفقدان أحد أبنائه.

وتقدم مجلس إدراة نادي سموحة وجميع منتسبيه بخالص العزاء لأسرة الفقيد أدهم صالح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.