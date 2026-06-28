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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تداول امتحان العربي قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

ادعت جروبات الغش على تليجرام وفيس بوك ، نشر وتداول امتحان العربي ثانوية عامة 2026 فجر اليوم قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026

من جانبه .. نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر وتداول امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

وقال المصدر أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة ، مشددا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.
 

وحذر المصدر من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات شاومينج وأعوانه سواء على فيس بوك أو تليجرام وغيره ، مشددا على أن هذه الجروبات تحاول ارباك الطلاب وجمع الأموال منهم للنصب عليهم تحت شعار أكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2026 

ويؤدي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ،  طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9  صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  امتحان اللغة العربية 2026  سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة

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