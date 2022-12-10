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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الزراير بالسويس.. صور

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في السويس

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إحلال وتجديد محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة الزراير الجديدة بمحافظة السويس .

واستمع مدبولي لشرح حول إعادة تجديد المحطة التي كانت تعمل بـ ٣ طلمبات وأصبحت تعمل بـ ٦ طلمبات بقدرة ٣٥٠ ل/ث بإجمالي ١٨١٠٠٠ متر مكعب يوميا ، كما تم اعمال تدعيم ونرمين الحوائط والأعمدة وتشطيبات المحطة .

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع التطوير العمراني بحي منطقة الغريب واللوكس بمحافظة السويس .

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير المنطقة حيث تم الانتهاء من ٥٧ عمارة بإجمالي ٩ الاف متر كما تم الانتهاء من دهانات الوجهات وتغير وسائل الصرف الصحي وتغذية المياه .

واجري مدبولي حوار مع اهالي المنطقة وقام بسؤالهم عن ارائهم  في التطوير وهل المنطقة تحتاج لشئ اخر فكان ردهم ان التطوير ممتاز في كافة الاتجاهات في المحافظة ووعدهم مدبولي بالمزيد من التطوير .

 

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة السويس الدكتور مصطفى مدبولى الزراير السويس

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