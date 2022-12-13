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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالبات جامعة المنصورة تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ

صورة من الحدث
صورة من الحدث

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شاركت طالبات جامعة المنصورة ضمن فعاليات منافسات أولمبياد الفتاة الجامعات المصرية والمقام خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية أ.د/ شريف خاطر رئيس الجامعة، أ.د/ محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


تمت فعاليات اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية ( أولمبياد الفتاة الجامعية ) بتنظيم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء،  بمشاركة  500 طالبة يمثلون 20 جامعة مصرية وذلك تحت شعار " شباب جامعات الجمهورية الجديدة " من اجل صحة أفضل لطالبات مصر. 


وقد حصلت طالبات جامعة المنصورة على مراكز متقدمة، خلال فاعليات المشاركة بالأولمبياد وهى كالتالى:
- عدد 2 ميدالية ذهبية في الكرة الطائرة للطالبات ومثل الفريق كل من [ ندى حسام السيد - كلية تجارة - آية أشرف ابراهيم - كلية الحقوق - سميرة أشرف ابراهيم - كلية الطب البيطري - بسملة أحمد السيد - كلية العلوم - نورهان محمد بدير - كلية الطب البيطري - يمنى السعيد محمد - كلية الهندسة - نهى هشام أحمد رزق - كلية الهندسة )
-عدد ميدالية ذهبية فى دفع الجلة للطالبه مريم أحمد فرج بكلية التربية الرياضية

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جامعة المنصورة الشباب والرياضة كلية الحقوق محافظة جنوب سيناء وزارة الشباب والرياضة كلية الهندسة نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أولمبياد الفتاة الجامعية

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