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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

السر في الحلبة والشمندر.. طرق علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال.

علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال كما يلي :-

·إذا كان الطّفل يشعر بصعوبةٍ في البلع يجب توفير السوائل والأطعمة الليّنة، مثل: الشوربات، والحليب، والعصائر، وغيرها الكثير. يجب التأكّد من أنّ الطفل يحصل على قدرٍ كافٍ من السوائل.

· يجب أن يحصل الطفل على الكثير من الرّاحة والنوم واستخدام مرطبات الجو لترطيب الهواء للتنفس.

·يجب تجنّب المشروبات الغازيّة والشاي الساخن جداً.

· يجب تجنّب الأطعمة التي تحتوي على الطعم الحامض جداً أو الحار، مثل: الصلصات الحارّة، واللبن، والقشدة الحامضة، والأطعمة المقليّة؛ فجميعها تزيد من تهيّج الحلق، ويمكن أن تتسبّب بالمزيد من الالتهاب والألم.

·يجب أخذ درجة حرارة الطفل بشكلٍ دوريّ وتسجيلها ومراقبتها.

·يجب تجنّب إعطاء الأسبرين أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الأسبرين.

·غلي الحليب وإضافة القليل من مسحوق الكركم ومسحوق الفلفل الأسود، ثمّ شرب الخليط قبل النّوم مدّة لا تقلّ عن ثلاث ليالٍ على التوالي.

·شرب الشمندر الطّازج أو الجزر أو عصير الخيار يوميّاً؛ فهذه العصائر مهمّة لتقوية جهاز المناعة في الجسم، ومحاربة العدوى بكفاءة أكبر.

·غلي بذور الحلبة في الماء مدّة نصف ساعة، واستخدام الماء النّاتج للغرغرة؛ فهي ذات خصائص مضادّة للجراثيم.

.شرب شاي البابونج مع الليمون والعسل؛ حيث إنّ هذه الوصفة ستعمل على الارتخاء، وستقلّل من التوتّر والقلق الناجم عن التهاب اللوزتين، جنباً إلى جنب مع علاج الأعراض الظّاهرة.

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السر في الحلبة والشمندر.. طرق علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال

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