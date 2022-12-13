في دورة تدريبية بصحة الدقهلية.. أطباء يحذرون من الخلع المبكر للأسنان اللبنية

اختتمت الإدارة العامة لطب الأسنان، فعاليات الدورة التدريبية حول طب أسنان الأطفال بمديرية الصحة في الدقهلية، تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية والدكتور أشرف العزب المدير العام والدكتور محمد مسعد مدير طب الأسنان العلاجي والدكتورة نيفين حماد مسئولة التدريب بالإدارة العامة.

أقيمت الدورة على مدار 3 أيام، وشملت محاضرات نظرية، وورش عمل بحضور 60 طبيب أسنان من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة لصحة الدقهلية.

وتضمنت المحاضرة الأولى، أضرار الخلع المبكر للأسنان اللبنية، فيما تناولت الثانية علاج العصب بالأسنان اللبنية أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان التركيبات الثابتة للأسنان اللبنية.