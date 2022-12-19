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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتجاهل الفائز بكأس العالم بهذا التصرف ..شاهد

صدى البلد

نشر الفرعون المصري محمد صلاح صور له من خلال حسابه الشخصي على تويتر.

وظهر محمد صلاح في الصور وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية خلال تواجده في أحد صالات الجيم .

ولا زال يتجاهل محمد صلاح أصداء كأس العالم هذه النسخ ، حيث تجاهل فوز المغرب بالمركز الرابع ، ولم يهني بطل العالم هذه المرة . 

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب  في الريدز لعام 2022، بتصويت الجماهير.

 

محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022
وذكرت صحيفة ليفربول "إيكو" الإنجليزية، إن محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022، بتصويت الجماهير للمرة الثالثة على التوالي.

وحصد محمد صلاح الجائزة، بعد حصولة على 76% من نسبة إجمالي المشاركين في التصويت، يليه البرازيلي أليسون بيكر حارس المرمى في المركز الثاني بنسبة 15%، ثم لويس دياز في المركز الثالث بنسبة 6%، في حين جاء تياجو ألكانتارا في المركز الرابع بنسبة 3%.

ولا يتوقف محمد صلاح نجم ليفربول أبدا عن التألق سواء على صعيد الجوائظ الفردية، أو الجماعية.

ويسير الفرعون المصري بخطوات ثابتة منذ انضمامه لصفوف الريدز عام 2017، وبات واحدًا من أساطير ملعب "أنفيلد" على مدار التاريخ، بعد تتويجه بـ 7 ألقاب رفقة ليفربول
 

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IMG-20221219-WA0723
IMG-20221219-WA0722
IMG-20221219-WA0722
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