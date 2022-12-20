طريقة عمل مكرونة بالتونة زي المطاعم

تعد المكرونة بالتونة من الأكلات السريعة والشهية والمغذية فى وقت واحد، ويمكن تقديمها للأطفال بمذاق شهي ولذيذ، ولكن كيف إعداد المكرونة بالتونة بمذاق شهي؟

نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالتونة والخضراوات من خلال وصفة الشيف هشام السيد، مقدم برنامج “شبكة وصنارة” على “سي بي سي سفرة”.

مقادير المكرونة بالتونة والخضراوات:

مكرونة

تونة قطع

بصل أحمر

ثوم

فلفل أخضر

فلفل حار أحمر

طماطم شيري

صلصة طماطم

زيت زيتون

زعتر طازج

ذرة

خل

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل المكرونة بالتونة والخضراوات:

- فى طاسة على النار شوحي البصل في الزيت ثم أضيفي الصلصة وقلبيهم جيدا ثم ضعي التونة وشوحيها ثم الثوم والملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدا.

- اخلطي الخل مع الفلفل الحار والطماطم شيري ثم الزعتر فى النهاية لعمل الدريسنج.

- أضيفي الزيت وقلبيهم جيدا ثم أضيفي المكرونة وقلبي مرة أخرى وضعي بعد ذلك التونة بالصلصة والذرة وقلبيهم جيدا وقدمي المكرونة بالتونة وزينيها بالشبت وشرائح الليمون.