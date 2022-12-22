برلمانى: إعادة انتخاب مصر لعضوية بناء السلام بالأمم المتحدة تقدير كبير للدبلوماسية

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2023/2024 بمثابة تقدير عالمى كبير للدبلوماسية المصرية والدور التاريخى والريادى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية.

ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم التهنئة للسفير سامح شكرى وزير الخارجية ولجميع القيادات ورجال السلك الدبلوماسي ، مؤكداً أن التاريخ والواقع أكدت للعالم كله الاهمية الكبيرة لدور مصر فى مجال إرساء الأمن والاستقرار العالميين.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى قدرة مصر على ممارسة دورها الفاعل والايجابي داخل المنظمة الاممية لصالح الأمن والاستقرار والسلام العالمى داخل مختلف دول العالم مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى مثل هذه الملفات المهمة.

وكان السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك.

وقال إن هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلةً للقارة، فضلاً عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي.

ونوه السفير عبد الخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، لاسيما من خلال توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام.

وأكد في هذا الصدد على أهمية تخصيص موارد مالية لأنشطة بناء السلام ضمن ميزانية الأمم المتحدة لتمكين صندوق بناء السلام من الاستجابة، لطلبات الدعم المقدمة من الدول الأعضاء خاصة في أفريقيا للحفاظ على مكتسبات السلام ومنع انزلاق الدول مجدداً في براثن النزاع.