عمرو درويش: لن نترك المواطن فريسة لجشع التجار

أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري على علم بتواجد أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .

وقال عمرو درويش في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يجب ضبط الأسواق في مصر ولا يجب أن نسمح بأن يكون المواطن فريسة لجشع التجار .

وأضاف عمرو درويش:" لا يجب أن نسمح بأن يكون المواطن الضحية الاولى في أي أزمة ".

وتابع عمرو درويش:" يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة بحيث يكون هامش ربح السعر المعلن على السلع منطقي ".

وأكمل عمرو درويش:" ما تفعله حاليا وزارة التموين من التفتيش على الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع عن الاسعار السلع امر جيد"، مضيفا:" دور المواطن هو الابلاغ عن اي مكان يبيع بأسعار مخالفة للأسعار المعلنة على السلع".