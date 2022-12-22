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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلان الثمن على السلع.. التموين: لا توجد تسعيرة جبرية في الأسواق

وزير التموين
وزير التموين

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن  الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا تؤثر على أسعار السلع والغذاء على مستوى العالم .

 

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وقال عبد المنعم خليل في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  رئيس الوزراء أكد  على ضرورة وضع الأسعار على السلع وأعطى مهلة 15 يوم للإعلان عن أسعار السلع ".

 

وتابع عبد المنعم خليل:"  لا توجد تسعيرة جبرية في الأسواق لكن هناك سياسة عرض وطلب هي من تتحكم في الأسعار ".

 

وأكمل عبد المنعم خليل:"  الأرز هو السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها طبقا لقرار رئيس الوزراء ".

 

ولفت عبد المنعم خليل:"  وزير التموين وجه بتنفيذ حملات على جميع المحال التجارية للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح كي لا يفاجيء المواطن بأسعار مبالغ فيها ".

التموين السلع اسعار السلع الأسعار اخبار التوك شو

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