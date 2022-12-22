إعلان الثمن على السلع.. التموين: لا توجد تسعيرة جبرية في الأسواق

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا تؤثر على أسعار السلع والغذاء على مستوى العالم .

وقال عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" رئيس الوزراء أكد على ضرورة وضع الأسعار على السلع وأعطى مهلة 15 يوم للإعلان عن أسعار السلع ".

وتابع عبد المنعم خليل:" لا توجد تسعيرة جبرية في الأسواق لكن هناك سياسة عرض وطلب هي من تتحكم في الأسعار ".

وأكمل عبد المنعم خليل:" الأرز هو السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها طبقا لقرار رئيس الوزراء ".

ولفت عبد المنعم خليل:" وزير التموين وجه بتنفيذ حملات على جميع المحال التجارية للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح كي لا يفاجيء المواطن بأسعار مبالغ فيها ".