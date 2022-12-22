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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مديريات التموين: ضبط كميات من الأرز الشعير ‏بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

صدى البلد

شنت مديريات التموين بالدقهلية ‏ودمياط وكفر الشيخ والشرقية حملات على المضارب ومخازن ‏الارز الشعير والأبيض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بمتابعة عمل المضارب ومخازن ‏الارز الشعير والأبيض. 

وتلقى ‏الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات ‏الرقابية في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول، وأشار التقرير الى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع ارز شعير ‏باجمالي كمية 150 طنا بمحافظة دمياط، وفي محافظة ‏الدقهلية تم تحرير 70 محضرا للمزارعين الممتنعين عن ‏التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، ‏بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير، ‏وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز  شعير بإجمالي ‏كمية 94 طنا تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق ‏السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن ارز شعير كانت مخبأة ‏بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأوضحت المديريات ان كل هذه الضبطيات تمت إحالتها ‏إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏أصحابها، وأشاروا الى ان الحملات سوف تستمر يوميا لضبط ‏محتكري السلع لإعادة التوازن في اسواق كل السلع بناء على ‏توجيهات وزير التموين ‏والتجارة الداخلية.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير احمد كمال ، بأن الوزير  اصدر ‏توجيها وزاريا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏‏والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول ‏وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم ‏بالإضافة إلى حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج ‏المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين ‏والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين ‏والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم ‏التوريد حتى 15 يناير 2023 .‏

التموين السوق السوداء التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي المديريات

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