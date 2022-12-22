مديريات التموين: ضبط كميات من الأرز الشعير ‏بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

شنت مديريات التموين بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية حملات على المضارب ومخازن الارز الشعير والأبيض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة عمل المضارب ومخازن الارز الشعير والأبيض.
وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات الرقابية في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول، وأشار التقرير الى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع ارز شعير باجمالي كمية 150 طنا بمحافظة دمياط، وفي محافظة الدقهلية تم تحرير 70 محضرا للمزارعين الممتنعين عن التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير، وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي كمية 94 طنا تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن ارز شعير كانت مخبأة بغرض بيعها في السوق السوداء.
وأوضحت المديريات ان كل هذه الضبطيات تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وأشاروا الى ان الحملات سوف تستمر يوميا لضبط محتكري السلع لإعادة التوازن في اسواق كل السلع بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ، بأن الوزير اصدر توجيها وزاريا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم بالإضافة إلى حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتى 15 يناير 2023 .