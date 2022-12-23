شاهد: إطلاق سراح سفاح السبعينيات شارل "الأفعى" من أحد سجون نيبال

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، إطلاق سراح سفّاح السبعينيات شارل "الأفعى"من أحد سجون نيبال.

ووفقا للتقرير، أفرج من أحد سجون نيبال الجمعة عن القاتل السفّاح الفرنسي شارل سوبراج المسؤول عن سلسلة من الجرائم في مختلف أنحاء آسيا خلال سبعينات القرن الفائت، وتناوله مسلسل "ذي سيربنت" ("الأفعى") من إنتاج "نتفليكس".

وأوضحت الشرطة أنّ شارل سوبراج (78 عاماً) الذي كان مسجوناً في نيبال منذ عام 2003 لقتله سائحَيْن من أميركا الشمالية سيحال على إدارة الهجرة قبل ترحيله إلى فرنسا.

وكانت المحكمة العليا النيبالية أصدرت قرارها بالإفراج عن سوبراج الأربعاء.