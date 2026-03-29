تأخر قرار تعطيل الدراسة يُغضب الأهالي .. والمدارس: "تعالوا خدوا ولادكو"

حالة من الارتباك أصابت طلاب المدارس وأولياء امورهم اليوم ، بعد صدور قرارات مفاجئة تنص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسوء الأحوال الجوية .

فوجئ أولياء الأمور برسائل من المدارس تطالبهم بالحضور لأخذ أبنائهم بعد بدء اليوم الدراسي ، ومن أبرز الرسائل التي وصلت للأهالي اليوم : “صباح الخير عليكم جميعا الأولاد اللي جاءوا إلى المدرسة برجاء الذهاب للمدرسة لأخذ الطلاب دلوقتي وهذا قرار من محافظ الجيزة”.

وفوجئ الطلاب بعد وصولهم للمدارس خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة ، بأن المدارس تبلغهم بقرار تعليق الدراسة اليوم وتطالبهم بالعودة إلى منازلهم بالتزامن مع موجة الأمطار التي تضرب مصر حالياً .

وعبر أولياء الأمور عن استيائهم من تأخر اعلان قرار تعطيل الدراسة في المدارس اليوم ، وقال الأهالي : ينفع قرار يطلع بعد ما الولاد وصلوا المدرسه ، يعني مطر بيمطر من ٤ الفجر ، تطلعوا القرار 8 الصبح.

وأضاف أولياء الأمور : “اتخاذ القرار كان متأخر للأسف ربنا بسلم من تكدس الطلاب الان وهم خارجين” ، وأضافت ولية أمر أخرى : المفروض يكون فيه لجنة لإدارة الأزمات حتى لو الموضوع مفاجئ اللجنة تتصرف في ساعتها.

تعطيل الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بناء على قرار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والحفاظ على مصلحتهم، على أن يتم متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات.

تعطيل الدراسة اليوم في مدارس محافظة الجيزة

ومن جانبه .. أعلن أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة ، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

تعطيل الدراسة اليوم في مدارس محافظة القليوبية

وعلى جانب آخر ، كان قد أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة ، على أن يكون تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في المدارس ، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.