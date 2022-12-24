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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

صدى البلد

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي تهنئة غادة عادل بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة غادة عادل و علقت قائلة : عيد ميلاد سعيد.

 

وتشارك الفنانة غادة عادل في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "فرصة سعيدة" من إخراج أشرف زكي.

 

وتقدم غادة عادل دور غازية في مولد شعبي، حيث يقدم الفنان أشرف زكي لأول مرة فكرة المولد الشعبي على المسرح في عمل يعرض بموسم الرياض.

 

تدور أحداث مسرحية "فرصة سعيدة" حول مخرج سينمائي يتشاجر مع نجمة فيلم كان يبدأ تصويره، فتترك العمل ويذهب إلى منطقة شعبية ويتعرف على غازية في مولد تدعى "سمرا" ليأخذها بطلة فيلمه، ويجسد دور المخرج شريف سلامة ومساعده محمد عبد الرحمن.

مسرحية فرصة سعيدة 
ومسرحية "فرصة سعيدة" بطولة غادة عادل وشريف سلامة ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

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