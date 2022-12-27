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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دار المسنين..منه فضالي: أشرف زكي بيعمل مجهود للكل شكرا لنقابة المهن التمثيلية 

صدى البلد

علقت الفنانة منة فضالى ، على افتتاح الدكتور أشرف زكي دار مسنين لكبار السن من الفنانين .

 

وكتبت فضالى ، عبر حسابها الشخصي انستجرام ، :" النقابة عندنا حاجه تشرف بجد ودكتور أشرف زكي بيعمل مجهود للكل شكرا لنقابة المهن التمثيلية .

 

افتتح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دار مسنين القوة الناعمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل اليوم .

 

دار القوة الناعمة التى تم افتتحاها بمدينة  ٦ أكتوبر بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي ونائب سفير الإمارات ونخبة كبيرة من فناني مصر ، أبرزهم عبير صبري وبشري وأنوشكا ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة على رأسهم نهال عنبر وإيهاب فهمي.

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