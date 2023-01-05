شاهد| الثلوج تكسو القصيم بالسعودية

وثق مقطع فيديو متداول، أرض جنوب غرب القصيم وهي تكتسي باللون الأبيض عقب تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

وأظهر الفيديو مساحة واسعة من الأرض وقد تحولت إلى اللون الأبيض بعد أن كستها الثلوج ناصعة البياض.

من جانبه، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد السعودية عقيل العقيل، استمرارية فرصة هطول الأمطار على 3 مناطق بالمملكة هي: الرياض والقصيم والشرقية حتى غد الخميس.

وأشار العقيل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن الأمطار يستمر هطولها أيضًا على المرتفعات في مكة المكرمة والباحة والأجزاء الساحلية الجنوبية في القنفذة.