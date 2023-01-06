سيدات الزمالك يفزن على هليوبوليس في دوري اليد

فاز الفريق الاول "سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 50-15 باللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

يذكر أن سيدات يد الزمالك تغلب علي 6 أكتوبر 30-20 بالجولة السابقة التي جمعتهما الأحد الماضي بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يلاقي" سيدات" اليد نظيره الشمس بالجولة الاخيرة من الدور ذاته غداً السبت في تمام الخامسة مساءً بصالة المنافس.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك من: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة ، وهبة حسنين مدير إداري الفريق .

قرارات نارية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.