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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مامي نحلة| ابنة هيفاء وهبي تتغزل في أناقتها وجمالها

زينب فياض
زينب فياض

تألقت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث إطلالاتها ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت زينب فياض بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت مجسما، بأكمام طويلة، مما عكس قوامها الممشوق، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا ناعمًا وعلقت قائلة "مامي نحلة"


 


يذكر  أن زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدتا هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بنتيها معها خلال هذه الجلسات.


زينب فياض ابنة هيفاء وهبى 

زينب هي الابنة الوحيدة للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.


فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفاءها لوجود ابنة شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة من إحدى الصحف اللبنانية.


كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_٠٠٣١٥٢
IMG_٢٠٢٣٠١٠٦_٠٠٣١٥٢
تتغزل فى جمالها واناقتها زينب فياض ابنة هيفاء وهبي اطلالة جميلة اللبنانية هيفاء وهبى زينب نصر فياض أحدث إطلالات

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