الإسعافات الأولية عند بلع الشخص جسم غريب .. تعرف على الخطوات

يتعرض الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال لبلع جسم غريب، وفي حال بلع جسم غريب فمن المعتاد أنه سيُطرح خارج الجسم عبر الجهاز الهضمي في نهاية المطاف، لكن قد تستقر بعض الأجسام في القناة التي تربط الحنجرة بالمعدة (المريء) إِذا كان الجسم الغريب عالق في المريء فقد يكون من الضروري إخراجه.

عليك بإخراج الجسم الحاد فى أسرع وقت ممكن لتجنب تعرض غشاء المريء لمزيد من الجروح

بطارية متناهية الصغر بحيث تكون من النوع الذي يُستعمل في ساعات اليد أو الآلة الحاسبة، إِذ يُمكن أن تُسبب إصابة النسيج القريب ولا بُدَّ من إخراجها من المريء دون تأخير.

الإسعافات الأولية عند بلع الشخص جسم غريب

يلاحظ على الشخص الكثير من الحالتين أنه إِذا كان الشخص قادر على السعال بقوة عليه أن يستمر في السعال.

و أما إِذا كان الشخص يُعاني من الاختناق وكان غير قادر على الكلام أو البكاء أو الضحك بقوة توصي جمعية الصليب الأحمر الأمريكية بطريقة الخمس خطوات في إجراء الإسعافات الأولية:

قم بصفع الشخص على ظهره 5 مرات قف إلى الجانب مباشرةً وراء الشخص البالغ الذي يعاني من الاختناق وإِذا كان المصاب طفلاً فقم بالربض خلفه.

ضع إحدى الذراعين على صدر الشخص المصاب لدعمه قم بحني الشخص من منطقة الخصر بحيث يكون القسم الأعلى من الجسم موازياً للأرض.

قُم بتوجيه خمس صفعات منفصلة بعظمة راحة يدك على ظهر المُصاب بين لوحي الكتف.

توجيه 5 ضغطات على البطن.

قُم بالضغط أو الكبس على البطن بمعدل 5 ضغطات (تُعرف أيضاً بمناورة هيمليخ).



ناوِّب بين الصفعات الخمس على الظهر والضغطات البطنية الخمس لحين خروج الجسم العالق.



إِذا كنتَ الشخص المنقذ الوحيد فقم بالصفعات الظهرية والضغطات البطنية قبل الاتصال بالأسعاف .