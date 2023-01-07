بعد تصريحات حنان يوسف حول سبب انفاصلها عن زوجها.. كيف تتفادى الخرس الزوجي؟

حلت الفنانة حنان يوسف، ضيفة ببرنامج " كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز للحديث عن كواليس من حياتها الفنية والشخصية.

وكشفت الفنانة حنان يوسف، سبب انفصالها عن زوجها المخرج عصام السيد، مشيرة إلى أنهما وصلا لمرحلة خرس زوجي.

وأوضحت:" عمري ما عليت صوتي علي جوزي ولا زعقت، متابعة:"هو شخص طيب جدا وواقف مع أحمد وقفة رجالة، وممكن أنا أكون معملتش مجهود في العلاقة لأن خدت الموضوع على كرامتي فأخدت رد فعل غلط.

ففى أطار هذا ماذا عن الخرس الزوجي وقال الدكتور مصطفى محمود استشاري العلاقات الأسرية، إنه يتسبب الخرس الزوجي في قلة التواصل بين الزوجين؛ حيث يواجه الكثير من الأزواج والزوجات بعد الفترة الأولى من الزواج زيادة الصمت وقلة الحوار وضعف التواصل داخل الأسرة، وتحول الحياة إلى حياة صامتة.

وأوضح محمود في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يعتبر الخرس الزوجي بمثابة الطلاق العاطفي بين الزوجين والتى يترتب عليها الكثير من المشكلات تبدأ بالجفاف العاطفي والتباعد الوجداني، مما يجعلهم يبحثون عن حل لهذه المشكلة.

ونصح محمود، بأن التغلب على حياة الصمت الأسري أو الخرس الزوجي القاتل يمكن حله بالتحلي ببعض الصبر والإصرار والتفاهم والود والمحبة والتعاون لكى تنعم بحياة أسرية متينة وعلاقة أسرية قوية، وفيما يي سنقوم بمناقشة بعض الحلول لعلاج مشكلة الخرس الزوجي، ما يلي:

1- التجديد والتغيير

التغلب على روتين الحياة بأى أفكار حتى لو كانت صغيرة ومن الأشياء التى تساعد على ذلك تغيير في روتين يوم الأسرة مثل الخروج لأماكن ولو كانت قريبة، زيارات سريعة للأصدقاء، التنزه، التسوق.

2- مناقشة موضوعات وأفكار مختلفة وقراءة كتب جديدة

والإطلاع على ثقافات مختلفة يساعد على التجديد والتغيير.

3- الحرص على كلمات جميلة

ولو بسيطة تساعد على وجود تواصل وحوار فعال والحرص على توجيه الشكر لأن هذه الكلمات تفرق فى حياة الزوجين.

4- التغيير

في طريقة أثاث المنزل وتزين المنزل بإستخدام أفكار جميلة بشأن تنظيم المنزل، الأمر الذي يضيف شعور مختلف للتغلب على الروتين.

5- الاعتذار

عند الخطأ فالاعتذار من شيم الكبار وسيفتح باب كثيرا للنقاش داخل الأسرة.

6- يجب على الزوجين فهم طبيعة شريك حياته الخاصة

وحصر اهتماماته ومحاولة التقرب من الأشياء التى يهتم بها ويفضله كى يلتقى معه فى نقاط مشتركة.

7- لا تستسلم أبدا

عدم الاستسلام والسعى على بدء أى حوار ولو بسيط يساعدك على الحديث فى الأمور التى تخشى من التحدث فيها.

8- التعرف على طباع شريك حياتك

ومحاولة كل طرف معرفة مفاتيح الطرف الآخر لأن ذلك يساعد على حوار أسرى مميز.

9- تعلم فن الاستماع

وهناك مقولة مشهورة عن الاستماع تقول "أن الكلام من اختصاص المعرفة أما الاستماع فهو امتياز الحكمة".

10 - إيجاد مساحة مشتركة بين الزوجين

ووجود تفاصيل صغيرة من شأنها أن تعيد الحيوية للعلاقة الزوجية التي يمكن ان تساعد على الاستمرارية بالحوار الأسرى والوصول إلى حياة سعيدة.