الدفاع المدني اللبناني ينتشل 6 شهداء وينقذ 8 جرحى في النبطية.. ومسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين

واصلت فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في محافظة النبطية، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي استهدفت المنطقة خلال الساعات الماضية، وسط ظروف ميدانية صعبة وأضرار واسعة لحقت بالمباني والبنية التحتية.

وأعلن الدفاع المدني - في بيان - أن عناصره من مختلف مراكز النبطية الإقليمية تمكنت من انتشال جثامين ستة شهداء من تحت الأنقاض، كما نقلت 8 جرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشار إلى أن الفرق المختصة عملت أيضا على إخماد الحرائق التي اندلعت جراء القصف وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي أغلقتها الأنقاض والركام.

وفي إطار الخروقات المستمرة، أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين في منطقة النبطية، استهدفت الأولى دوار كفرتبنيت، فيما سقطت الثانية في محيط مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقا، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وأكد الدفاع المدني مواصلة تنفيذ مهامه الإنسانية والإغاثية استجابة لنداءات اللبنانيين رغم التحديات الميدانية القائمة.