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27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

حددت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية جلسة 27 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتورة أمنية سويدان، وذلك على خلفية اتهامها بنشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تناول وقائع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي.

تفاصيل القضية

وقال رمضان بيبرس، محامي الدكتورة أمنية سويدان، إن المحكمة حددت جلسة 27 يونيو لبدء نظر القضية، التي أُحيلت إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد البلاغات المقدمة بشأن ما ورد في المنشور المنشور على حسابها الشخصي.

وكانت الدكتورة أمنية سويدان قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" شهادة تضمنت ادعاءات بشأن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء فترة عملها داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، وهو ما أعقبه تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات من جهات ونقابات طالبت بالتحقيق في الوقائع المثارة عبر القنوات القانونية والرسمية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية القضية في جلستها المحددة يوم 27 يونيو، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى الطبيبة وفقًا للإجراءات القانونية.

الإسكندرية اقتصادية جلسات محاكمة منشور أمنية سويدان

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