استشهاد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني وطفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الكويت التخصصي الميداني قولها " إنه تم انتشال شهيد وعدد من الإصابات عقب استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط صالة دريم غرب محافظة خان يونس".

وفي حصيلة محدثة، أفادت مصادر محلية باستشهاد شاب وطفلة وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب صالة دريم غربي مدينة خان يونس.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والبنية التحتية والمنشآت المدنية بمختلف مناطق القطاع.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73 ألفا و32 شهيدا، و173 ألفا و357 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023.