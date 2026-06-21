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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الروسي ينظم لقاءً مع فريق بحارة روسي وصل مصر بعد 4 شهور من الإبحار

البيت الروسي ينظم لقاء مع فريق بحارة روسي وصل مصر بعد 4 شهور من الإبحار
البيت الروسي ينظم لقاء مع فريق بحارة روسي وصل مصر بعد 4 شهور من الإبحار
أ ش أ

نظم البيت الروسي بالقاهرة لقاء مع بحارة روس قد وصلوا إلى مصر بعد 4 شهور من الإبحار على مركب شراعي مرورا بـ10 دول.


ورحب الدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر - خلال للقاء حسبما ذكر البيت الروسي في بيان اليوم - بفريق البحارة الروسي الشهير الذي جاب دول العالم المختلفة عبر البحار والمحيطات، مؤكدا أنهم أصبحوا قدوة للشباب بعد أن حققوا الكثير من النجاحات من خلال رحلاتهم المثيرة.
واستعرض الرحالة الروس - خلال اللقاء - تفاصيل الرحلات الشراعية حول العالم، موضحين كيفية تنفيذها والتحديات التي تواجه أطقم الإبحار خلال رحلاتهم الطويلة عبر البحار والمحيطات.
كما تناولوا الدور الذي يقوم به طاقم السفينة في دعم العلماء الروس في دراسة المحيطات العالمية، والمساهمة في معالجة القضايا البيئية من خلال ما يجمعونه من بيانات ومشاهدات ميدانية خلال رحلاتهم، كما سلطوا الضوء على مشروع «إبحار شراعي بلا حدود»، الذي يهدف إلى جعل رياضة الإبحار متاحة لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية والبحرية.
وأوضح أعضاء الفريق أن الطاقم خاض تجارب متنوعة امتدت من المياه الهادئة للبحر الأحمر إلى سباقات الإبحار بكامل الأشرعة عبر المحيط الأطلسي، مرورًا بالمساحات الزرقاء الشاسعة للمحيط الهادئ، وصولًا إلى العواصف القوية في المحيط الهندي، مؤكدين أن المحيط يترك أثرًا عميقًا في شخصية الإنسان إذ يعزز روح التعاون والعمل الجماعي، ويختبر قدرة الأفراد على العمل تحت الضغط وفي أقصى حدود إمكاناتهم، كما يكشف عن الطاقات الكامنة التي يمكن للإنسان توظيفها لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.
كما استعرض فلاديمير دودكين المساعد الأول لقبطان سفينة «المحيطات الخمسة» والبحّار يفجيني أوستروفسكي، إلى جانب المتدرب البحري الصغير دميتري دودكين البالغ من العمر تسع سنوات، تجاربهم الشخصية وما اكتسبوه من خبرات خلال الرحلة.
وقال دودكين إننا جئنا إلى مصر للمرة الثانية بعد نجاح اللقاء الأول الذي تم منذ عامين واستمتعنا بجمال مصر وزيارة آثارها العريقة كما انبهرنا بالمتحف الكبير الذي يعد إنجازا عالمياً مدهشاً .
حضر اللقاء أعضاء الجالية الروسية والخريجين من الجامعات الروسية، ووارسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ولاريسا رازوفا نائب رئيس الجالية الروسية في مصر.

البيت الروسي بالقاهرة مركب شراعي الدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية الرحلات الشراعية حول العالم

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