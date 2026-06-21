رد حاسم من التعليم على شائعات تداول امتحانات الثانوية العامة| تفاصيل

نفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما يتدوال بشأن تسريب امتحان الدين والتربية الوطنية لامتحانات الثانوية العامة.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنه كان هناك حالة انضباط واضحة في لجان الثانوية العامة، متابعا أن تحضيرات قوية وتعاون جيد بين الجهات المختلفة مع وزارة التربية والتعليم في انطلاق مارثون الثانوية العامة.

ساعة اليد العادية ليس بها أي مشكلة

وأشار شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن ساعة اليد العادية ليس بها أي مشكلة ولكن الساعة الرقمية تخضع للمراجعة حتى منع أي محاولات غش.

الثانوية العامة

ودعا شادي زلطة أولياء الأمور إلى التعاون مع الجهات المعنية وعدم التسبب في أي تكدسات أمام اللجان، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب تخصيص مداخل ومخارج مستقلة للجان داخل المجمعات الامتحانية لتسهيل حركة الطلاب وضمان انسيابية إجراءات الدخول.

وأكمل أن الوزارة تقدم كامل الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن فرق العمل داخل الوزارة والمديريات التعليمية تعمل منذ أشهر على تجهيز الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتابع أن الوزارة وفرت للطلاب 10 نماذج استرشادية لكل مادة منذ بداية شهر أبريل، بهدف تدريبهم على شكل الامتحانات وطبيعة الأسئلة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل أداة مهمة للمراجعة والاستعداد الجيد للاختبارات.

الطلاب الذين تدربوا على النماذج الاسترشادية

وشدد على أن الطلاب الذين تدربوا على النماذج الاسترشادية سيكون لديهم تصور واضح عن شكل الامتحانات، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على نشر فيديوهات توعوية تشرح كيفية تسجيل البيانات في ورقة البابل شيت وآليات الإجابة عن الأسئلة المقالية.