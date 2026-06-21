قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رايح جاي.. إعادة تشغيل قطاري 4222 و4223 ركاب محرم بك برج العرب الجديدة
رئيس وزراء بولندا: استمرار تصعيد السياسيين للخلاف مع أوكرانيا خطأ استراتيجي
بعد التقدم به.. ما أهداف تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
خلاف على سعر اللحمة.. القبض على 3 أشخاص تعدوا على جزار بسلاح أبيض
كأس العالم 2026 | تشكيل منتخب السعودية لمواجهة إسبانيا
لمناقشة شهود الإثبات.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بالبحيرة لـ 23 يونيو
هل مكافأة المعاش تجب فيها الزكاة؟.. عضو بالأزهر للفتوى تجيب
أبى مات زعلان مني فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يوصي بـ 5 أمور
جنايات مستأنف دمنهور تنظر جلسة استئناف رئيس نادي الجزيرة على حكم حبسه سنة مع الشغل
أعلى معدل منذ 2013.. ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلي مليون و438 ألف برميل
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان هش ويتطلب جاهزية قتالية
غدا.. طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 33
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رد حاسم من التعليم على شائعات تداول امتحانات الثانوية العامة| تفاصيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة
عادل نصار

نفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ما يتدوال بشأن تسريب امتحان الدين والتربية الوطنية لامتحانات الثانوية العامة

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أنه كان هناك حالة انضباط واضحة في لجان الثانوية العامة، متابعا أن تحضيرات قوية وتعاون جيد بين الجهات المختلفة مع وزارة التربية والتعليم في انطلاق مارثون الثانوية العامة.

ساعة اليد العادية ليس بها أي مشكلة

وأشار شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن ساعة اليد العادية ليس بها أي مشكلة ولكن الساعة الرقمية تخضع للمراجعة حتى منع أي محاولات غش.

الثانوية العامة

ودعا شادي زلطة أولياء الأمور إلى التعاون مع الجهات المعنية وعدم التسبب في أي تكدسات أمام اللجان، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب تخصيص مداخل ومخارج مستقلة للجان داخل المجمعات الامتحانية لتسهيل حركة الطلاب وضمان انسيابية إجراءات الدخول.

وأكمل أن الوزارة تقدم كامل الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن فرق العمل داخل الوزارة والمديريات التعليمية تعمل منذ أشهر على تجهيز الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتابع أن الوزارة وفرت للطلاب 10 نماذج استرشادية لكل مادة منذ بداية شهر أبريل، بهدف تدريبهم على شكل الامتحانات وطبيعة الأسئلة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل أداة مهمة للمراجعة والاستعداد الجيد للاختبارات.

الطلاب الذين تدربوا على النماذج الاسترشادية

وشدد على أن الطلاب الذين تدربوا على النماذج الاسترشادية سيكون لديهم تصور واضح عن شكل الامتحانات، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على نشر فيديوهات توعوية تشرح كيفية تسجيل البيانات في ورقة البابل شيت وآليات الإجابة عن الأسئلة المقالية.

الثانوية العامة التعليم شادي زلطة امتحان الدين تسريب امتحان الدين والتربية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

تعرف على رسائل المحافظ من قلب لجان الثانوية العامة في سوهاج

المسلمانى بالبحيرة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة لجلسة 24 يونيو للمرافعة

جولة محافظ قنا

مؤكدا الالتزام بمعايير الجودة.. محافظ قنا يتفقد مشروعات رصف وتطوير طرق دشنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد