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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثانوية الأزهرية.. أجواء مستقرة وانتظام كامل في لجان امتحان الإحصاء للقسم الأدبي

غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية
غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية
أحمد سعيد

تابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، سير امتحان مادة الإحصاء لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025 / 2026م، حيث أدى الطلاب الامتحان وسط أجواء مستقرة ومنظمة بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: طلاب القسم الأدبي أدوا امتحان الإحصاء في أجواء مستقرة

وأكدت الغرفة المركزية أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، دون تسجيل شكاوى تتعلق بخروج أسئلة الامتحان عن المقرر الدراسي، كما جاءت الأسئلة متوازنة من حيث درجة الصعوبة ومراعية للفروق الفردية بين الطلاب، بما يتناسب مع مستوياتهم المختلفة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية على عدد من لجان منطقة الأقصر الأزهرية، شملت لجنتي بنين الأقصر وبنين منشأة العماري، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما واصلت غرفة العمليات المركزية التنسيق مع المناطق الأزهرية وغرف المتابعة الفرعية على مدار اليوم، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع التأكيد على توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب بما يسهم في أداء الامتحانات في بيئة مناسبة ومنضبطة.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات بكافة المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتهيئة المناخ الملائم لأبنائه الطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية حتى ختامها.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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